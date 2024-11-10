Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda takım halinde Avrupa ikincisi olan Türk Milli Takımı, İpsala sınır kapısında saatin 09.05 geçe Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

1-10 Kasım 2024 tarihinde Yunanistan başkenti Atina’da yapılan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı 10 altın, 14 gümüş, 19 bronz madalya ile takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Yurda dönüş yolunda İpsala sınır kapısı geçilirken saat 09.00’a denk geldiği için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmayı unutmadı.

Milli sporcular İpsala sınır kapısında saat 9’u 5 geçe saygı duruşunda bulundu.