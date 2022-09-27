Kick boks dünya şampiyonu İslam Ücan, Batman otogarına geldiğinde kendisini kimsenin karşılamadığını gördü. Büyük hayal kırıklığına uğrayan 21 yaşındaki sporcu, bavulunu sırtına yükleyip Batman’dan köyüne yürüyerek gitti.

Kick boks dünya şampiyonu İslam Ücan, Batman otogarına geldiğinde kendisini kimsenin karşılamadığını gördü. Büyük hayal kırıklığına uğrayan 21 yaşındaki sporcu, bavulunu sırtına yükleyip Batman’dan köyüne yürüyerek gitti.

Batman merkeze bağlı Yeniköy’de yaşayan İslam Ücan, haftanın 3 günü 10 kilometrelik yolu yürüyerek merkeze ulaşıp sporunu yapıyor. Haftanın diğer 3 günü ise köyde kendi imkanlarıyla kurduğu parkuruyla sporunu yapıp başarı üstüne başarı elde ediyor. Kick boks Avrupa şampiyonu olan Ücan, 2 hafta önce İran’da düzenlenen uluslararası bir organizasyonda altın kemer maçında İranlı dünya şampiyonunu yenerek unvanını elinden aldı. Köyde kendi imkanlarıyla araba tekerleklerinden yaptığı parkurla çalıştığını belirten İslan Ücan, bu süreçte kimseden destek alamadığını ve maddi imkansızlıklar yüzünden yeterince çalışamadığını söyledi. Hedefinin Paris 2024 Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Ücan, dünya şampiyonluk kemerini alıp Batman’a döndüğünde kimsenin kendisini desteklemek için gelmediğinden yakındı. İslam Ücan, “Bazı sporcular geldiğinde çiçek ve ailecek gelip davul zurnayla karşılaşıyorlar. Ama ben geldiğimde hiç kimse yoktu. Bavulumu sırtıma alıp köye yürüyerek geldim yine. Gerçekten çok zordu. Sıkıntılar içerisindeyim. Hiçbir yerde çalışmıyorum, sadece sporla ilgileniyorum. Geçim kaynağım yok. Bundan dolayı destek istiyorum. Eğer iyi bir destek alırsam çok daha iyi yerlere gelirim. Destek olunmadığı zaman heves de olmuyor, hevesim kaçıyor ama destek olduğu zaman iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Mesela destek olurlarsa bana Paris 2024 Olimpiyatları’nda daha büyük bir hevesle çalışırım. Şanlı bayrağımızı dalgalandırmak için elimden gelen her şeyi yaparım. İki hafta önce İran’da uluslararası bir organizasyon düzenlendi. Türkiye, İran ve Azerbaycan arasında bir organizasyondu. 80 kişi bu maça katılmıştı. Gecenin ana maçı benimdi. İran’ın dünya şampiyonuyla dövüştüm. Altın kemer maçına çıktım. Ben orada İranlı dünya şampiyonunu yenerek unvanını elinden aldım ve şanlı bayrağımızı dalgalandırdım. Kendimi iyi hissediyorum. Çok çalıştım, çok emek verdim. Haftanın 3 günü Batman’da çalıştım, diğer 3 günü de köyde kendi imkanlarımla yaptığım alanda çalıştım. Köyde hem kendi işimi yaparak hem de imkanlarımla düzenlediğim parkurlarla çalıştım ve bu seviyeye geldim. Araba lastiği ve tüple çalışarak maça hazırlandım. Kendime bir alan düzenledim. Kick boks aşkım, ben 4 sene önce okula başlarken hocalarımın yönlendirmesiyle başladım. Spor yapa yapa sevdim. Sevdikçe de devam ettim” dedi.