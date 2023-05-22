8. Turkısh Open Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonasında Doğan Spor Kulübü sporcuları 3’te 3 yaparak şampiyonaya damga vurdular.

Düzce Doğan Spor Kulübü sporcuları Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonasında mücadele etti. Sporculardan Ünzile Selin Ak, kupanın sahibi oldu. Birinciliği elinde tutan Düzceli sporcu aldığı sonuçlarla yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonasında milli takım sporcusu olarak ülkemizi temsil edecek.

Ekrem Ahmet Aksan ise çıktığı final müsabakasından ilk iki rauntta üstün olmasına rağmen son 30 saniye kala maçı puanla kaybederek ikincilik elde etti. Büyükler dünya şampiyonası için milli takıma girme mücadelesi devam ediyor.

Berat Kaya’da alt yapıda yetişen gençler kategorisinde final müsabakasında ikinci olarak şampiyonayı tamamladı.

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Aslan Doğan, “Bu özverilerle çalışan uluslararası arenada başarı getiren sporcularımızı tebrik ediyorum onlarla gurur duyuyorum” dedi.