Tarihte gladyatörler şehri olarak bilinen Kibyra Antik Kenti, kar yağışı sonrası beyaz örtüye bürünerek ziyaretçilerin ilgisini topladı. 2024 kazı çalışmalarında elde edilen bulgular, kentin tarihi mirasına ışık tutuyor. 2024 yılında 35-40 bin kişinin ziyaret ettiği Kibyra Antik Kenti ortaya çıkarılan eserlerin artmasıyla birlikte ilgiyi de üzerine çekiyor.

Tarihte gladyatörler şehri olarak bilinen ve Anadolu’nun saklı cennetlerinden biri olan Kibyra Antik Kenti, tarih ve arkeoloji meraklılarını kendine hayran bırakıyor. Burdur’un Gölhisar ilçesinde yer alan bu antik kent, Roma Dönemi’ne ait yapıları ve ihtişamıyla etkileyici. Helenistik dönemden Osmanlı’ya kadar uzanan çok katmanlı yapısıyla dikkat çeken kentte kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı sonrası beyaza bürünen Kibyra, fotoğraf ve video çekmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

2016’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen Kibyra, Odeon, Medusa Mozaiği ve Anıtsal Çeşme gibi önemli yapılarıyla öne çıkıyor. Bu yapılar, şehrin tarihî ve kültürel zenginliğini yansıtıyor.

2024 yılı Kibyra kazı ve araştırmaları tamamlandı

2024 yılı Kibyra kazı ve araştırmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras” projesi kapsamında Prof. Dr. Şükrü Özdoğru’nun başkanlığında tamamlandığını ve bu yılki çalışmaların ağırlıklı olarak kentin Agora kısmında gerçekleştiğini belirten Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Tarkan; “Bu yılki çalışmalarımıza şimdilik kısa bir ara verdik. Kış şartlarının ağırlaşmasıyla beraber kazı ekibi olarak burada ofis ve büro çalışmalarına ağırlık verdik. Bundan sonraki süreçte, artık yıl boyunca arazide bulunan eserlerin belgelenmesi ve bunlara yönelik konservasyon ve restorasyon çalışmaları sürdürülecek. Önümüzdeki mart sonundan itibaren tekrar arazi çalışmaları başlayacak.” dedi.

Kibyra’nın en bilinen eserleri: Medusa resmi, odeon ve anıtsal çeşme

Şu ana kadar açığa çıkarılan eserlerin başında Medusa resmi ve bu resmin içinde bulunduğu Odeon ile anıtsal çeşme yapısının olduğunu belirten Dr. Düzgün Tarkan; “Yapının hem içindeki Medusa resmi hem de ön kısmındaki mozaikler, gerçekten de ülkemizin güzide kültürel varlıklarından sayılıyor. Bu nedenle biz de her yıl bunların korunmasına, özellikle kış şartlarından korunmasına büyük özen gösteriyoruz. Bu yıl da bu her iki eserin kış şartlarından korunmasına yönelik olarak üzerlerinin kapanma işlemleri tamamlandı. Artık önümüzdeki bahar aylarında havaların tekrar normale dönmesiyle beraber ziyaretçilerin ilgisine açılacaktır” ifadesinde bulundu.

Yoğun kar yağışı ve ziyaretçi akını

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye bürünen Kibyra’nın ziyaretçilerin büyük ilgisini çektiğini de söyleyen Dr. Düzgün Tarkan; “Kazı ve restorasyon çalışmaları ilerledikçe kentin ziyaretçi sayısı gözle görülür bir şekilde artıyor. Bu yıl kentin yaklaşık 34-40 bin kişi civarında bir ziyaretçisi oldu. Bu da bir önceki yılı neredeyse ikiye katlamış durumda.” şeklinde konuştu.

Kibyra, ziyaretçilerini bekliyor

Kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Kibyra Antik Kenti, geçmişin izlerini yakından görmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor. Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış bu eşsiz kent, her geçen gün güzelleşen yapısı ve ortaya çıkan yeni eserleriyle büyülemeye devam ediyor.