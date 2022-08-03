Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan ve tedavi için memleketi Hatay’a dönmek üzere uçaklara alınmadığını iddia ederek Hatay Büyükşehir Belediyesine başvuran vatandaş Deniz Otobüsü ile Türkiye’ye getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan ve tedavi için memleketi Hatay’a dönmek üzere uçaklara alınmadığını iddia ederek Hatay Büyükşehir Belediyesine başvuran vatandaş Deniz Otobüsü ile Türkiye’ye getirildi.

KKTC’de geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Fevzettin Açıkel’in, sol kolu ve iki bacağı alçıya alındı. Açıkel, yurda dönüş için uçak bileti almak istedi ancak durumundan dolayı bu isteğinin uygun olmadığının belirtildiğini ileri sürdü.

Hasta ve aile fertlerinin başvurusu üzerine, konu hakkında bilgilendirilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaralı vatandaşın yaşadığı mağduriyet ile yakından ilgilendi. Başkan Savaş’ın verdiği talimat üzerine Hatay Deniz Otobüs (HADO) yetkilileri hastanın hızla ülkeye getirilerek tedavi edilmesi için harekete geçti.

HADO yetkilileri, vatandaşın durumunu göz önüne alarak daha önce satılan biletlerde düzenleme yaptı ve vatandaşın uzanarak rahat bir şekilde seyahat etmesi ve herhangi bir zarar görmemesi için yan yana üç koltuk ayarladı. HADO ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin çabası sonucu yaralı vatandaş, Girne-Hatay seferi yapan Sinan Paşa gemisine alınarak Arsuz HADO Limanına getirildi.

HADO yetkilileri, yaralı vatandaşı Arsuz Madenli Limanı’nda sağlık ekipleri ile birlikte karşıladı. KKTC’den memleketi Hatay’a HADO sayesinde gelen Açıkel, sağlık ekipleri ile birlikte Reyhanlı’daki evine götürüldü.

Durumundan dolayı uçağa alınmadığını ve HADO ile rahat bir şekilde Hatay’a geldiğini söyleyen Açıkel, yetkililere teşekkür etti.