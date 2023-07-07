Türk erkeklerin hayatında unutulmaz anların başında gelen askerlik anıları zaman zaman kardeşten öte dostluğa ulaşıyor. 2005 yılında Kıbrıs’ta görev yapan bir grup asker, aradan 18 yıl geçmesine her yıl bir şehirde buluşup anılarını tazeleyerek hasret gideriyor.

Bu yıl Aydın’da gerçekleştirilen buluşmada renkli görüntüler oluştu. 2005-2007 yılları arasında askerlik görevini Kıbrıs’ta yapan Aydınlı Hilmi Kun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada eski günleri yad etti. Askerliğini Gazimoğusa Orduevi’nde yaptığını ve o günleri unutamadıklarını belirten Hilmi Kun, “Teskereyi aldıktan 10 yıl sonra o dönem birlikte askerlik yaptığımız arkadaşlarla yeniden buluşmaya başladık. Daha sonra buluşmaya komutanlarımız da katılmaya başladı. Pandemi döneminde bir araya gelemedik. Daha sonra her yıl rutin olarak bir arkadaşımızın ev sahipliğinde belirlediğimiz bir tarihte bir arkadaşın memleketinde buluşmaya başladık. Bu yıl buluşmamızı Aydın’da gerçekleştirdik. Hem anılarımızı tazeledik hem de dostluğumuzu pekiştirdik” diyerek ölünceye kadar bu geleneği sürdürme kararı aldıklarını söyledi.