Bolu’nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Karaköy köyünde 600 bin lira hibe destekli traktör kredisi için kura çekildi.

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünce 2023 yılı ORKÖY Projesi dahilinde Kıbrıscık ilçesi Karaköy köyünde 600 bin liralık traktör kredisi kullanacak vatandaşların belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ORKÖY projesi çerçevesinde bir aileye yüzde 20 hibe destekli 600 bin lira 4 WD (70 Hp ve üzeri) traktör kredisi için köylülere bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Vatandaşların traktör kredisi kullanabilmesi için son 1 yıldır orman köyünde oturma şartı, MYK belgesinin olması, üretim sahasında çalışma şartı ve devam eden ORKÖY desteğinin olmaması şartlarını taşıması gerektiğini belirten İşletme Müdürü Mustafa Altınışık, ORKÖY destekli 600 bin lira traktör kredisinin 120 bin lirasının hibe olduğunu ve kalan kısmın ise 7 yılda faizsiz olarak geri ödeneceğini ifade etti.