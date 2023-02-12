Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımız, Gaziantep’in Nurdağı ilçesine portatif tuvalet kurulum faaliyetlerine aralıksız devam ediyor” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde portatif tuvalet kurulum faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.