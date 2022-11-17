Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 39. yıl dönümünde, KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliği ile düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 39. Yıl Dönümünde Kıbrıs Meselesinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” konulu panel gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 39. yıl dönümünde, KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliği ile düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 39. Yıl Dönümünde Kıbrıs Meselesinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” konulu panel gerçekleştirildi.

HKÜ Hukuk Amfi’de HKÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Keser’in moderatörlüğünde, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Burçin Uluğ ve Dr. Öğr. Üyesi Orhun Cem Karsavuran’ın konuşmacı olduğu panele; Gaziantep Valisi Davut Gül, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, gaziler, öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı. Panel öncesinde, HKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencisi İlayda Adem “Mağusa Limanı” isimli Kıbrıs türküsünü seslendirdi.

Türkiye’nin güçlenmesi demek KKTC’nin de güçlenmesi demektir

Panelde konuşan KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, "Bugünkü mevcut durumun, KKTC’nin var olmasının en önemli nedeni Kıbrıs Barış Harekatı’dır. Bugün eğer Kıbrıs Türk halkı güvenli bir ortamda yaşayabiliyorsa, eğer ben size şu anda burada konuşabiliyorsam, bunun sebebi uluslararası haklarına ve yükümlülüklerine dayanarak Türkiye’nin yaptığı Kıbrıs Barış Harekatı’dır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC’nin tanınması için BM Genel Kurulu’nda yaptığı çağrılar bizleri çok mutlu etti. Bu dış politikamızın geldiği en önemli aşamadır. Kıbrıs adasında iki ayrı devlet var. Daha önce ada için farklı modeller üzerinde müzakereler yürüttük, fakat bunların işe yaramadığını, çalışmadığını sonuçsuz kaldığını hepimiz gördük. Rum tarafının Kıbrıslı Türklere karşı agresif tutumları halen daha ortadan kalkmadı. Yeni dış politikalarımız geriye dönülecek bir politika değildir, aksine Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte daha da ileriye götürebileceğimiz politikalardır. Ben geleceğe umutla bakıyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bölgede küresel anlamda ciddi bir aktördür. Türkiye’nin güçlenmesi demek, bizim de güçlenmemiz demektir. Bu da KKTC’nin tanınmasını beraberinde getirecektir" dedi.

Panelde; Dr. Öğretim Üyesi Burçin Uluğ; “Türk Dış Politikasında Kıbrıs Meselesinin Anatomisi: Değişim, Süreklilik ve Avrupa Birliği ile İlişkilere Yansıması” konulu bir sunum gerçekleştirirken, Dr. Öğretim Üyesi Orhun Cem Karsavuran ise Kıbrıs meselesini uluslararası ilişkiler ve çatışma çözümleri yönüyle değerlendirdi.