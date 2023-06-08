Mamak Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli, Kıbrıs Kanyonu’nda düzenlenen “Su Kaynakları Çevresi Temizleme” etkinliğine katıldı.

Çevre Haftası çerçevesinde Mamak’ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Eşsiz güzelliği, el değmemiş doğası ve kendine özgü endemik bitki çeşitliliği ile korunan alanlar statüsünde olan Kıbrıs Kanyonu’nda da Mamak Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli mıntıka temizliği yaptı. Atıklar, çöpler toplanarak, su kaynaklarının temizlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Etkinliğe Mamak Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli ile Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş de katıldı.

“Kıbrıs Kanyonu’muz doğaseverleri bekliyor”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kıbrıs Kanyonu’nun Ankara’nın keşfedilmeyi bekleyen özel yerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Bu yaz tüm doğa severleri, Kıbrıs Kanyonumuza davet ediyoruz. Mamak’ta yeşilin her tonunu barındıran kanyonumuzu keşfetmekten mutlu olacaksınız. Tabii önemli olan bu güzel doğayı, çevreyi muhafaza etmek. Ben şimdiden kanyonumuzu ziyaret edecek vatandaşlarımızdan çevre hassasiyeti konusunda duyarlı olmalarını istiyorum. Unutmayalım ki bu doğa, bu güzel çevre hepimiz için var” dedi.