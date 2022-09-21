Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirilen askeri tören ile Türk bayrağına sarılı Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yaman’ın cenazesi, askerlerin omzunda taşınarak Kavaklaraltı Mezarlığında defnedildi.

Dün yapılan 19 Eylül Gaziler Günü törenlerine katılan Yaman, törenden bir gün sonra evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerine katılan ve 1 gün sonra hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Hareketi Gazisi Hüseyin Yaman (69), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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