Cenaze törenine Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Naim Tavlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve gaziler katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Özel Bakım Merkezi’nde kalan 75 yaşındaki Kıbrıs gazisi Topçu Er Mustafa Nurdoğan, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Nurdoğan için Edirne Eski Cami’de tören düzenlendi. Nurdoğan’ın naaşı, Edirne Eski Cami’de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Türk bayrağına sarılı tabut ile askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Kıbrıs gazisi Nurdoğan, askeri törenle Bademlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Edirne’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Özel Bakım Merkezi’nde kalan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 75 yaşındaki Kıbrıs gazisi Topçu Er Mustafa Nurdoğan, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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