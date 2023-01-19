Sivas’ın Kangal ilçesinde 1984-1989 yılları arasında belediye başkanı olarak da görev yapan Kıbrıs Gazisi Necati Duyar hayatını kaybetti.
Sivas’ın Kangal ilçesinde 1984-1989 yılları arasında belediye başkanı olarak da görev yapan Kıbrıs Gazisi Necati Duyar hayatını kaybetti.
Duyar, Kangal’da bulunan Abdurrahman Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. Duyar’ın ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Kangal Kaymakamı Onur Aykaç, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Duyar, düzenlenen askeri törenle ilçe mezarlığına defnedildi.
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