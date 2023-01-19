Duyar, Kangal’da bulunan Abdurrahman Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. Duyar’ın ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Kangal Kaymakamı Onur Aykaç, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Sivas’ın Kangal ilçesinde 1984-1989 yılları arasında belediye başkanı olarak da görev yapan Kıbrıs Gazisi Necati Duyar hayatını kaybetti.

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