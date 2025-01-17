Manisalı Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Abdullah Gençerler, önceki gün yaşamını yitirdi. Gençerler, düzenlenen askeri törenle sonsuzluğa uğurlandı.MANİSA (İGFA) - 1974 yılında Kıbrıs’a yapılan barış harekatında görev alan Manisalı Gazi Er Abdullah Gençerler için cenaze töreni düzenlendi. Törene; ailesi, harekatta birlikte görev aldığı gazi arkadaşları, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, Türkiye Şehit Aileleri ve Gazileri Koruma ve Kalkındırma Başkanı İbrahim Sagun, Yunusemre CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan ile çok sayıda Manisalı katıldı.

Şehzadeler İlçesi Yarhasanlar Mahallesi Yeni Cami'de kılınan cenaze namazı ve törenin ardından Gazi Abdullah Gençerler, Kırtık Mezarlığına defnedildi.