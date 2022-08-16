Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Nurettin Altunyurt, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’de hayatını kaybetti. Bolu’ya getirilen Altunyurt’un cenazesi, Mengen ilçesine bağlı Karaşeyhler köyünde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa verildi.

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