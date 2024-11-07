Çorum’un Osmancık ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Tahsin Taşkıran düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Çorum’un Osmancık ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Tahsin Taşkıran için cenaze töreni düzenlendi. Törene Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı. J.Üsteğmen Nuri Uyar, askeri erkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Gazi Taşkıran’ın cenazesi cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaymakam Duman, Taşkıran’ın ailesine Türk bayrağı takdim ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kaynak: iha