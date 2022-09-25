Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Deniz Pilot Yarbay İbrahim İnaç, memleketi Bozüyük’te son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Deniz Pilot Yarbay İbrahim İnaç, memleketi Bozüyük’te son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

80 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Deniz Pilot Yarbay İbrahim İnaç için Bozüyük’te askeri tören düzenlendi. Merkez Kasımpaşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İnaç’ın naaşı, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas, Gaziler, Şehit ve Gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.