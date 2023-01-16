Törene; Vali Vekili Abdulkadir Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nadir Demirhan, Timur’un ailesi ve yakınları ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Resul Timur’un (69) Türk bayrağına sarılı cenazesi, kent merkezinde bulunan Asri Mezarlığa getirildi. Burada Kıbrıs Gazisi Timur için askeri tören düzenlendi. Gazi Timur’un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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