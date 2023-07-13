Hayatını kaybeden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Sezai Önal resmi törenle gözyaşları içinde uğurlandı.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Bolatlı Köyü’nde yaşayan Kıbrıs gazisi Sezai Önal, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Merhumun cenazesi köy camiinde kılınan cenaze namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, gaziler ve sevenler katıldı. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerini ileten Vali Kızılkaya, aileye Türk Bayrağı takdim etti.