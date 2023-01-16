Bozüyük Merkez Kasımpaşa Cami’indeki cenaze törenine Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Hamidiye (Ayvalı) Köyü mezarlığında defnedilen Gazi Naim Özcan’ın, kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileyen Vali Kızılkaya çocuklarına Türk bayrağı armağan etti. Vali Kızılkaya, “Kıbrıs kahramanımız Naim Özcan amcamızın dünya imtihanı sona erdi. Gazimizi bugün dualarla ebediyete uğurladık. Kahramanımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun” dedi.

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