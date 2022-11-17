Böbrek ve akciğer yetmezliği dolayısıyla tedavi gördüğü İzmir Suat Selen Göğüs Hastalıkları Hastanesinde dün vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinden Adıyamanlı Mehmet Karaardıç, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Böbrek ve akciğer yetmezliği dolayısıyla tedavi gördüğü İzmir Suat Selen Göğüs Hastalıkları Hastanesinde dün vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinden Adıyamanlı Mehmet Karaardıç, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesinde yaşayan ve 4 çocuk babası olan Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaardıç’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Harmanlı Beldesi Camisi’ne getirildi. İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaardıç’ın cenazesi Harmanlı Beldesi mezarlığında defnedildi.

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakam Vekili Çağlar Partal, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Harmanlı Belde halkı katıldı.

Tören sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaardıç’ın tabutunun üzerindeki Türk Bayrağını ve fotoğrafını oğlu Mustafa Karaardıç’a vererek, başsağlığı diledi.