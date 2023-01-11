Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Gedikli köyüne getirilen Kıbrıs Gazisi 69 yaşındaki Mehmet Balta’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, düzenlenen askeri törenle köy mezarlığında defnedildi. Düzenlenen törene, Vali Vekili Abdulkadir Şahin, Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Nadir Demirhan, askeri yetkililer, Balta’nın yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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