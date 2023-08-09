Afyonkarahisarlı Kıbrıs gazisi Abdulkadir Arslan 70 yaşında akciğer kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü belirtilen 1953 doğumlu Kıbrıs gazisi Abdulkadir Arslan, hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Arslan için Hocalar ilçesinde öğlen namazına müteakip askeri cenaze töreni düzenleneceği ve ardından toprağa verileceği kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi’de Arslan için taziye mesajı yayımladı.