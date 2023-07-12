Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Kıbrıs Gazisi İsmail Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

İlçenin Çomranlı Köyü’nde yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi İsmail Arslan, kanser hastalığına yenik düştü. Kıbrıs Savaşı’nda kulak zarlarını kaybeden Gazi Arslan’ın cenaze töreni bugün köyünde öğle namazına müteakip gerçekleşti. Gazi Arslan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı sevenlerinin gözyaşları arasında Çomranlı Köyü Asri Mezarlığına defnedildi.

Törene Arslan’ın ailesi ve yakınları ile Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, CHP eski dönem Milletvekili Ali İhsan Köktürk, siyasi parti temsilcileri ve köy sakinleri katıldı.