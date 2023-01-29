Dinarlı Kıbrıs Gazisi Halit Üresin 70 yaşında tedavi gördüğü Isparta’daki özel bir hastanede vefat etti. Merhum Gazi Halit Üresin, bugün ikindi namazına müteakip Dinar Merkez Pınarbaşı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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