Geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitiren Hamza Eren’in Türk bayrağına sarılı naşı, Yeni Mahalle Camisi’ne getirildi. Cenazeye Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, askeri erkân, gaziler, üyeleri ve Hamza Eren’in sevenleri katıldı. Eren’in cansız bedeni cenaze namazının kılınmasının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Vali Kızılkaya, cenazenin toprağa verilmesinden sonra Türk bayrağını öperek gazinin kızına takdim etti.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hamza Eren, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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