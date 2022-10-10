Törene Erdoğan’ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, gazi ve şehit derneklerinin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Halil Erdoğan (68), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erdoğan için, Safranbolu Bostanbükü Köyü Bahçelievler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

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