Kıbrıs Barış Harekatı’nda hemşire olarak görev yapan 81 yaşındaki Gazi Aynur Gökçek, "Şu an bile böyle bir görev bana verilse vatanım için seve seve giderim. Gençlere vatan sevgisini aşılamak lazım" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl geçti. Samsun’da ikamet eden Kıbrıs Gazisi Aynur Gökçek, Kıbrıs’ta 6 ay boyunca hemşire olarak görev yaptı. Oradaki günlerini anlatan Gökçek, "İstanbul Kızılay Hemşirelik Okulu’ndan mezun oldum. İlk tayinim olan Samsun Askeri Hastanesi’nde görevimin başındaydım. 2. harekat başlamadan 2 gün önce gece saat 03.00’te, ’12 saat içinde Silifke’ye intikal edeceksiniz’ diye emir geldi. Biz kendi imkanlarımızla Silifke’ye kadar gittik. Orada sıhhiye taburu ile birleştik. Vapur ile Kıbrıs’a gittik. Biz seyyar hastane görevi yapıyorduk. Hastanemizi açtıktan sonra 2. harekat başladı" diye konuştu.

"Şu an bile böyle bir görev bana verilse vatanım için seve seve giderim"

Kıbrıs’tan döndükten sonra 1 ay evinin bütün ışıklarını yaktığını anlatan Gazi Aynur Gökçek, "Kıbrıs’ta gecemiz gündüzümüz yoktu. Şu an bile böyle bir görev bana verilse vatanım için seve seve giderim. Gençlere vatan sevgisini aşılamak lazım. Vatanı için her türlü fedakarlığa katlanması lazım. Kıbrıs’a gittiğim zaman oğlum 5 yaşındaydı. Biz o zaman çekirdek bir aileydik. Kızım, Kıbrıs’tan döndükten sonra dünyaya geldi. Oğluma şöyle dedim: ’Oğlum, herkesin annesine nasip olmayan bir göreve gidiyorum. Bunu hiçbir zaman unutma. Gelirken sana hediyeler getireceğim’. Çok sevindi. Döndüğüm zaman bana ilk sorduğu şey ‘anne hediye nerede?’ Dedim ki oğlum özür dilerim hediyeyi unutmuşum. Nasıl diyeyim çocuğa ben sana oradan nasıl hediye getireyim diye. Bazı hatıraları unutamıyorsun" ifadelerini kullandı.