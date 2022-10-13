Düzenlenen cenaze törenine Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, Çınar’ın yakınları ve gaziler katıldı.

Edirne’de 79 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Nadi Çınar, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Çınar için Eski Camii’nde tören düzenlendi. Çınar’ın naaşı, Eski Cami’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutu ile askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. 79 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Nadi Çınar, askeri törenle Yeni Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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