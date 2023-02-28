Batman’ın tanıtımına katkı sunan Kıbrıs gazisi maket sanatçısı Selahattin Cihan, 8 yıl emek harcadığı maketlerin gelirini depremzedelere ve öğrencilere bağışlayacağını söyledi.

Batman’ın tanıtımına katkı sunan Kıbrıs gazisi maket sanatçısı Selahattin Cihan, 8 yıl emek harcadığı maketlerin gelirini depremzedelere ve öğrencilere bağışlayacağını söyledi.

Batman, Hasankeyf başta olmak üzere Türkiye ve dünya çapında önemli olan tarihi ve kültürel değerlerin maketini iş yerinde yapan 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Selahattin Cihan, 8 yıl emek harcadığı maketlerin gelirini bağışlıyor. 30’a yakın eserinin olduğunu ifade eden Cihan, “Yaşanan depremden dolayı hepimiz üzgünüz. Haliyle depremzedelere yardım etmek için caba sarf ediyoruz. 8 yıldır yaptığım eserlerin gelirini depremzedelere bağışlamak istiyorum" dedi.

Eserlerinin satılması halinde gelen geliri depremzedelere aktaracağını ifade eden Cihan, "Durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine de bağışlamak istiyorum. 30’a yakın eserim var. Büyük itina ile yaptığım, haliyle memleketimizin tanıtımı hem de ülkemizin tanıtımı için bazı eserleri gerçekleştirdim. 8 yıldır bu işle uğraşıyordum ama yalnız kamu ilgisizliği nedeniyle bırakmak zorunda kaldım. Eski mesleğim olan elektrik işine döndüm” ifadelerinde bulundu.