Kıbrıs Gazisi Necati Çankaya (72) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çankaya için Navsaklar köyünde cenaze tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda camiye getirilen Çankaya’nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene, Çankaya’ın yakınlarının yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Avcı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, kurum müdürleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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