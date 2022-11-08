Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi çerçevesinde Kıbrıs gazilerinden oluşan ikinci kafile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yolcu edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi çerçevesinde Kıbrıs gazilerinden oluşan ikinci kafile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yolcu edildi.

Mayıs ayında ziyarete gönderilen 46 kişilik ilk kafilenin ardından şimdi de 30 kişilik ikinci kafile 48 yıl aranın ardından hatıralarını tekrardan canlandırmak üzere yavru vatanı ziyaret için yola çıktı. Gazileri makamında ağırlayan Başkan Hayrettin Güngör, daha sonra Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen uğurlama töreniyle kafileyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yolcu etti. Gaziler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kapalı Maraş bölgesi, Namık Kemal Zindanı, Cengiz Topel Anıtı, Katliam Çukuru ve şehitliği gibi tarihi mekânları ziyaret ederek 48 yıl aranın ardından hatıralarını yerinde canlandıracaklar.

Kıbrıs gazilerine hayırlı yolculuklar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “48 yıl sonra gazilerimizin tekrardan yavru vatana gitmesi ve anılarını tekrardan canlandırmaları için Büyükşehir Belediyemizin hayata geçirdiği proje çerçevesinde Kahramanmaraş’ımızdaki Kıbrıs gazilerimizin ikinci grubunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yolcu ediyoruz. İlk grubumuzu Mayıs ayında yolcu etmiştik. Gazilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah 48 yıl aranın ardından tekrardan yavru vatanda hatıralarını canlandıracaklar. Bu vesileyle, bu kadim toprakları bize miras bırakan tüm şehitlerimize ve ahirete göç etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, minnetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

48 yıl aranın ardından tekrardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni görecek olmanın heyecan ve gurur verici olduğunu ifade eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, “Mayıs ayında birinci grubumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmişti. Bugün de ikinci grubumuz yola çıkıyor. Savaştığımız yerleri 48 yıl aranın ardından tekrardan ziyaret edecek olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu heyecanı bizlere yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok heyecanlı ve gururluyuz. 48 yıl önce yaşadığımız heyecan ve gururu tekrardan hissediyoruz” dedi.