Tuncelili 19 Kıbrıs gazisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39. Kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı. Gaziler, etkinlikler çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi.

Tuncelili 19 Kıbrıs gazisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39. Kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı. Gaziler, etkinlikler çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’ın koordinasyonuyla 19 Kıbrıs gazisi, KKTC’nin 39. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere yavru vatana gönderildi. Burada düzenlenen etkinliklere katılan gaziler, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi. Büyük mücadelelerle kurulan KKTC’nin bağımsızlığı için verdikleri mücadelelerle gazi olan Tuncelili gaziler, etkinliklere katılmalarına destek veren Vali Mehmet Ali Özkan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere herkese teşekkür etti.