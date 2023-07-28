Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49. Yıl dönümünde gazileri ağırladı. Gençlerle, gaziler birlikte kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi, Kıbrıs Gazilerini ağırladı. Kıbrıs Barış harekatının 49. Yılında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Salih Mesci ile dernek üyesi gaziler Yakutiye Gençlik Merkezi’nde gençlik liderleri, gönüllü gençler ve Yakutiye Gençlik Merkezi üyeleriyle buluşarak Kıbrıs Barış Harekatı hakkında söyleşi yaptı. Dernek Başkanı Mesci, Kıbrıs Barış Harekatı hakkında gençleri bilgilendirdi.

Gençler ve Gazilerden kahramanlık türküleri

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte gençler ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri, Yakutiye Gençlik Merkezi Müzik Kulübü’nün sazları eşliğinde kahramanlık türkülerini seslendirdi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatının 59. Yıl dönümünde gazileri, Yakutiye Gençlik Merkezi’nde ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, “Dernek Başkanı Kıbrıs Gazisi Salih Mesci ve beraberindeki Kıbrıs Gazilerimizi gençlik merkezimizdeki gençlerle buluşturarak harekat zamanında yaşadıklarını gençlerimize anlatmalarını sağladık. Bu vesileyle Vatan için şehit düşmüş askerlerimize rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Bu arada gençlik liderleri ve gönüllü gençler kendi elleriyle Kıbrıs Gazilerine ikramlarda bulundu.