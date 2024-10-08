İstanbul Arel Üniversitesi, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Kuleliler Derneği ortaklığında “50. Yılında Mutlu Barış Harekâtı” konulu sempozyum düzenleniyor. Kıbrıs Barış Harekâtı sürecinin öncesinde ve icrasında yaşanan siyasi, askeri ve sosyal gelişmelerin masaya yatırılacağı sempozyumda Kıbrıs sorununun geleceği ile ilgili çözüm önerileri sunulacak.

19 Ekim Cumartesi saat 10.00 ile 17.00 arasında İstanbul Arel Üniversitesi Cevizlibağ Yerleşkesi’nde düzenlenecek olan sempozyum, Emekli Orgeneral Ergin Saygun’un açılış konuşması ile başlayacak. TESUD Bakırköy Şubesi, Kuleliler Derneği ve İstanbul Arel Üniversitesi ortaklığında düzenlenen sempozyumda emekli büyükelçiler, emekli komutanlar, gaziler ve akademisyenler, Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili sunum yapacak.

Üç oturumda gerçekleşecek olan sempozyuma tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. Sempozyuma katılmak isteyenler [email protected] adresine e-posta göndererek kayıtlarını yaptırabilirler.