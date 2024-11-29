Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yılı münasebetiyle düzenlenen serginin açılışı KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleşti.

Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yılı dolayısıyla bir sergi düzenlendi. Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenlenen sergiye KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse, MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hava Tuğgeneral Ramazan Toper, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk katıldı.

KKTC Başbakanı Üstel, Bakan Güler ve Bakan Ersoy, sergi özel defterini imzalamalarının ardından birlikte sergiyi gezdiler. Armoni Mızıkası Komutanlığı’nın sergilediği müzik gösterisini de izleyen Güler, Ersoy ve Üstel sergide emeği geçenleri tebrik etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tebrik mesajları okundu. Müzeyi birlikte gezen protokol burada Kıbrıs Barış Harekatı esnasında kullanılan eşyalar ve silahlar hakkında bilgi aldılar.

“Ayşe tatile çıkalı 50 yıl oldu”

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kıbrıs Türkün akıl almaz bir zalimlikle sınandığı ve hastalıklı zihinlere haddini bildirdiği yerdir. Yaklaşık 65 yıl süren sürece baktığımızda, batının çifte standartını, mazlumlara sırt çevirişini, katillere arka çıkışını tekrar tekrar görüyoruz. Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı’nın 50. Yıl sergisi bu doğrultuda hayata geçirilmiş çok önemli bir projedir. Bu noktada ziyaretçilerimize hatırlatma yapmak istiyorum. Sergiler bakılıp geçilecek yerler değildir. Sergileri gezdikten sonra yeni şeyler öğrenmiyorsak, araştırma yapacak ve yeni bilgiler edinmek için istek duymuyorsak sergilerin koridorlarını tekrar tekrar gezmek gerekir. 9 ay daha açık olacak sergimizi bu bilinçle gezelim. Son olarak şunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Bugün başta Kıbrıs olmak üzere Mehmetçik’in güven teşkil ettiği, huzur kaynağı olan coğrafyalara baktıkça Mehmetçik’in temsil ettiği değerleri, Milli savunma Bakanlığı’nın ve Genelkurmay Başkanlığımızın omuzlarında muazzam yükü daha net görüyoruz. Masumların kanı dökülmesin diye dimdik duran Mehmetçik’e selam olsun. Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Merhum Başbakan Bülent Ecevit ve merhum Necmettin Erbakan’ı, Kıbrıs için canı ve kanını döken aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan Kıbrıs Kahramanlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler nezdinde bu değerli birlikteliği ve bu anlamlı sergiyi mümkün kılan kişi e kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Kıbrıs Barış Harekatı müstesna bir yere sahiptir”

Kıbrıs Mutlu Barış Harekatının başarıyla icra edilmesi bakımında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı harekâtı olması ve büyük bir başarıyla icra edilmesi bakımından müstesna bir yere sahiptir. Böylesine kritik bir harekâtı; tarihî belgeler ve görsel materyaller üzerinden en doğru ve en güzel şekilde anlatan bu serginin, harekatın ne şekilde ve hangi şartlarda icra edildiğini ve kahraman Mehmetçiğin, mücahit ve mücahidelerimizin vatan için büyük bir fedakarlıkla nasıl mücadele ettiğini göstermesi bakımından son derece anlamlı olduğunu değerlendiriyorum. Şüphesiz ki tarih, yaşananlardan ilham ve ibret alındığı müddetçe bir mana kazanmaktadır. Bu kapsamda müzeler, önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Tarihi şan ve şerefle dolu kahraman ordumuza ait birbirinden değerli obje, materyal ve belgeyi içinde barındıran Harbiye Askerî Müzemizde dünyanın en zengin ve köklü askeri müzelerinden biri olarak bu misyonunu layıkıyla yerine getirmektedir. Ordumuzun güzide birimlerinden biri olan Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığımız, hem sergi hem de askeri konser faaliyetleri ile geçmişle günümüz arasında anlamlı ve öğretici bir köprü vazifesi görmektedir. En iyi şekilde öğrenilip özellikle genç kuşaklara doğru aktarılması hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığımız da müzelerimiz vasıtasıyla çok önemli çalışmalar sürdürmektedir” diye konuştu.

“Bu sergide bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum”

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, “Buradan bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a halkım adına teşekkür ediyorum. Çünkü ülkemizin tanınması için iki devlet esası alınmazsa masaya oturmayacağımızı söyledik. Bugün 50. Yılımızı kutladığımız Mutlu Barış Harekatımız ve Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesini 1950’lerden bugüne kadar gözler önüne seren bu güzel sergimizde duyduğum mutluluğu bir kez daha ifade eder, Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı’nda hayatını kaybeden Mehmetçiğimize, komutanlarımıza, Kıbrıs Türkü’nün mücahidi, mücahidesi, liderimiz Dr. Fazıl Küçük, görevi ondan devralan Rauf Denktaş, o gülerin Başbakanı Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize iyi yaşamlar dilerim. Bu sergi için çok mutlu olduğumu belirtir Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler’e tekrar teşekkür ederim” dedi.

Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı 50. Yıl Sergisi Harbiye Askeri Müzesi’nde 9 ay daha ziyaretçilerini ağırlamaya ve o dönemi gözler önüne sermeye devam edecek.