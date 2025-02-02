Arabeskin kraliçesi, müziğin kült ismi Klbariye önceki akşam Mersin Jolly Joker’de sevenleriyle buluştu. Kibariye sahne öncesi İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi Buika ile yaptığı düetle ilgili konuştu.

İkilinin birlikte seslendirdiği, 90'lı yıllara damga vuran, sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan “Sevdam Ağlıyor” parçası dijital platformlarda en çok dinlenen şarkılar arasında.

Kibariye “Gelen tepkiler çok güzel, çok mutlu oluyorum. Daha sürprizlerim var” dedi. Sanatçı Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı.