Türk pop ve arabesk müziğin güçlü seslerinden biri olan Kibariye, Hatay’da konser verdi.

Türk pop ve arabesk müziğin güçlü seslerinden biri olan Kibariye, Hatay’da konser verdi.

Antakya EXPO alanındaki amfitiyatroda binlerce hayranıyla buluşan Kibariye, sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Kibariye’yi dinlemeye gelen hayranları "Benim için üzülme" ve "Ah İstanbul" gibi eserlere eşlik ettiler. Güçlü sesiyle eserlerini yorumlayan ünlü sanatçı hayranlarını sahneye davet edip karşılıklı oynayarak onlara jest yaptı.

Konseri izleyenler arasında bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, Kibariye’ye çiçek hediye etti.

Kibariye’yi “Müthiş bir ses” olarak yorumlayan Lütfü Savaş, “Herkes güzel şiir yazabilir, güzel şarkı okuyabilir ama herkes güzel insan olamaz. Bu güzel insanın Hatay’a gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.