Cinsiyet dengeli ve teknoloji odaklı girişimlerin ekosistemde daha fazla yer almaları konusunda çalışmalarını sürdüren Arya GSYF’nin yatırımcısı olan Kibar Holding, bu yatırımıyla yatırımcılık ve girişimcilikte aktif kadınların sayısını artırmaya da katkı sağlayacak.

Cinsiyet dengeli ve teknoloji odaklı girişimlerin ekosistemde daha fazla yer almaları konusunda çalışmalarını sürdüren Arya GSYF’nin yatırımcısı olan Kibar Holding, bu yatırımıyla yatırımcılık ve girişimcilikte aktif kadınların sayısını artırmaya da katkı sağlayacak.

Kibar Holding, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının kapsamını genişletiyor. Holding 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında kurum içinde fırsat eşitliğini destekleyen projeler devam ederken, kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirecek yeni bir adım atıldı. ‘Kadın liderliğinde dünyayı dönüştürme’ vizyonuyla 2013 yılında yola çıkan Arya Kadın Yatırım Platformu, Türkiye İş Bankası ve Maxis partnerliğinde kurulan Arya GSYF’ye yatırım yapan holding, daha çok girişimci kadının girişimlerini sürdürmek için finansmana erişiminde çözümün parçası olacak.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olarak kadın istihdamını ve kadınlara yönelik projeleri desteklediklerine dikkat çeken Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Kibar Grubu olarak her zaman insana saygılı, adil, katılımcı, çeşitliliği destekleyici ve sürekli gelişime önem veren bir iş ortamı sunma gayretiyle çalışıyor, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten projelere destek veriyoruz. Bu kapsamda kadınların ekonomiye katılımını ve girişimciliği ön plana alan Arya GSYF’nin yatırımcısı olduk. Bunun yanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik sorumluluk aldığımız, çatısı altında pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdiğimiz ‘BİZ Eşitiz’ platformumuzun çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 5 bin kişilik insan kaynağımız, müşteri ve tedarikçi ekosistemimize yönelik projelerimize ek olarak kadın girişimcilerin desteklenmesine katkı sunmak istedik” dedi.

Kadınların finansmana erişiminde çözümün bir parçasıyız

CEO Kayabaşı sözlerine şöyle devam etti: “Sahip olduğu kadın ağırlıklı yatırımcı bazından güç alarak Türkiye’de faaliyet gösteren, cinsiyet dengeli erken aşama ve seri A etrafı girişimleri destekleyen Arya GSYF ile ortak hedefler çevresinde bir araya geldik. Girişimci kadınlarımızın finansmana erişiminde çözümün bir parçası olmak bizim için ayrıca gurur kaynağı.”

Arya GSYF Kurucularından Ahu Serter’in Arya GSYF’ye dair şu değerlendirmede bulundu: “Arya, insanların daha önce görmediği, görüp de değerlendirmek konusunda geç kaldığı bir konudaki fırsatı göz önüne çıkarmak için kuruldu. Bu fırsat neydi? Kadınlar, Türk Kadınları Geçtiğimiz 10 sene içinde dünya, kadınların önemini ve gayri safi hasılaya erkekler kadar katılsalar nasıl bir fayda getireceklerini keşfetti. Cinsiyet ve çeşitlilik odaklı bakmanın dünyaya nasıl faydalı olacağını anlattığımız bir yer Arya. Bugün burada bir dönüm noktasındayız aslında. Türkiye’de ve MENA’da bir ilk olmasının yanı sıra globalde de ilk cinsiyet dengeli yatırım odaklı girişim sermayesi fonu olarak gösterilmeyi hedefliyoruz. Kadınların farkını gösterebilmesi için parayla olan ilişkilerini daha iyi hale getirmeleri gerekiyor. Böylelikle başarılı olan ile başarısız olanın farkına varabilelim. Bu yüzden “Paranın Cinsiyeti Yoktur” diyoruz” sözleriyle cinsiyet dengesinin önemi için uzun zamandır yaptığı çalışmalara değindi.