Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ve İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun (KGK) yeni icra komitelerini oluşturacak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) GGK ve KGK İcra Komitesi üyeleri, ETSO’da yapılan seçimle belirlendi.

ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu’nun gözetiminde gerçekleştirilen seçimde, kadın ve genç girişimciler, Meclis ve Yönetim Kurulu salonlarında kurulan sandıklarda, KGK ve GGK ETSO İl İcra Komitesi üyeleri için oy kullandı.

Yapılan seçim sonucunda, Genç Girişimciler Kurulu ETSO İcra Komitesi; İsmail Suci, Muhammet İkbal Yazıcı, Ali Tuğrul Birdal, Nuhi Aydoğdu, Erkan Saatçioğlu, Mervan Çavuş, Hüseyin Ahmet Ömeroğlu, Muhammet Enes Koç, Onur Külekçi ve Ahmet İlker Akbaba’dan, Kadın Girişimciler Kurulu ETSO İcra Komitesi ise; Meryem Kübra Alioğulları, Şahsenem Gök Ekinci, Nagehan Şefika Kibar, Ayşegül Aksu, Hülya Saltuklu, Pınar Burkankulu Karadeniz, Ayşenur Badıllı Solak, İlknur Yalçın, Bahar Çiftçi, Arzu Bayrak, Emine Kahveci ve Gizem Alagöz’den oluştu.

Her iki kurulda da ETSO’yu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Karakaya ve Genel Sekreter Osman Ömeroğlu doğal üye olarak yer aldı.

TOBB KGK ve GGK İl İcra Komitelerinin başkan ve başkan yardımcılarının belirleneceği ilk resmi toplantı, 23 Ekim 2023 Pazartesi günü koordinatör oda ETSO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.