Robotik cerrahi ameliyatları dâhil olmak üzere 880’in üzerindeki organ nakli gerçekleştiren King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC), küresel sağlık hizmetleri alanındaki projelerini Dubai’deki Arab Health 2025 fuarında katılımcılarla paylaştı.
King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC), Organ Transplant Centre of Excellence biriminin 882 başarılı organ nakli ameliyatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; KFSHRC, küresel sağlık hizmetleri alanındaki projelerini Dubai’deki Arab Health 2025 fuarında katılımcılarla paylaştı. KFSHRC’nin Organ Nakli Merkezi, 2024 yılında 882 organ nakli gerçekleştirerek 2023’e kıyasla yüzde 6 oranında artış yakaladı.