Kırşehir Futbol Kulübü (KFK) Başkanı Çağatay Han Torun, Ankara’da sezon açılış müsabakasında hakemin yanlı davranması iddiasına ilişkin, "Kırşehir Futbol Kulübü’nün 2 puanı hakem kararı ile yenildi" dedi.

Kırşehir Futbol Kulübü (KFK) Başkanı Çağatay Han Torun, Ankara’da sezon açılış müsabakasında hakemin yanlı davranması iddiasına ilişkin, "Kırşehir Futbol Kulübü’nün 2 puanı hakem kararı ile yenildi" dedi.

Torun, "Kesinlikle kazanabileceğimiz bir maçtan beraberlikle dönmenin üzüntüsü içerisindeyim. Soyunma odasına indiğimde de futbolcu kardeşlerimin yüzünde bu üzüntüyü gördüm. Ofsayt nedeni ile iptal edilen golümüzün de nizami olduğunu anladığımda bu üzüntüm ikiye katlandı. Takımın adına bu yancı hakeme hakkımızı helal etmiyorum" dedi. Kırşehir Futbol Kulübü formasını giyerek hiç kimsenin sosyal medya üzerinden ahkam kesemeyeceğini anlatan Torun, "Benim şahsımda hiçbir taraftarı stadyuma aldırmama gibi bir durumum söz konusu değil. İftira, tehdit, hakaret ve huzur bozma suçlarından kaynaklı suç duyurusunda bulunduğum kişiler hakkında hukuki bir süreç var. TFF’nin kendi içtihatları içerisinde alacağı bir karara da saygı duyarım. Halka açık bir organizasyon olan spor müsabakalarına kimlerin girip çıkacağına bu kurumların ar verdiği gibi ücretini ödeyen herkesin girmesinde bizim için mahsur yoktur" diye konuştu.