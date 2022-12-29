Eskişehir’in Çalkaya Mahallesi’nde yaşayan Kezban isimli yaşlı kadın iki yıl boyunca ördüğü 50 çift yün çorabı, doğudaki askerlere teslim edilmesi için Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim etti.

Eskişehir’in Çalkaya Mahallesi’nde yaşayan Kezban isimli yaşlı kadın iki yıl boyunca ördüğü 50 çift yün çorabı, doğudaki askerlere teslim edilmesi için Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim etti.

Mihalıççık İlçesi Çalkaya Mahallesi’nde ikamet eden Kezban isimli yaşlı kadın, iki kış boyunca ülkenin doğusunda görev yapan askerler giysin diye yün çorap ördü. Toplam 50 çift yün çorabı boş zamanlarında tek başına ören Kezban Teyze, el emeği ürünlerini doğudaki Mehmetçiğe göndermek için Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı’na müracaat etti. Kezban Teyze’nin isteğini memnuniyetle kabul eden komutanlıkta görevli ekipleri, yaşlı kadına teşekkür etti.