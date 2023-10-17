Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde KETEM ve mobil mamografi aracı ile depremden etkilenen ilçelerde vatandaşların kanser tarama işlemi yapıldı.

Ücretsiz olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren mobil mamografi aracı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 284 vatandaşın kanser taramalarını yaparak erken teşhisin önemi hakkında bilinçlendirme eğitimleri verdi.

KETEM’e erişimde sıkıntı yaşayan ve kırsal bölgelerde bulunan vatandaşlara ulaşarak erken teşhis için hizmete sokulan mobil mamografi aracı ile yapılan çalışmada 40-69 yaş arası kadınlara mamografi çekimi yapılırken 50-70 yaş arası bütün vatandaşlara ise kan tahlili alarak tarama işlemi tamamlanıyor.

Vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi

Daha önce merkeze gidemediği için herhangi bir tarama işlemi yaptırmadığını belirten Esme Mimtaz, uygulamadan memnun kaldığını, taramanın daha çok insana ulaşması gerektiğini dile getirdi.

Yapılan hizmetten dolayı teşekkür eden Hamit Çalıcı ise, “Eşimle beraber KETEM aracının geldiğini duyduk eşime ve kendime tarama yaptırmak için geldik. Bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederiz” dedi.