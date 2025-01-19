Bartın’da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesi Kırık Dağı’nda işaretli ağaçları kesen orman işçisi Aykut Aydoğan, Kırık Dağı zirvesinde kestiği bir ağacın altında kaldı. Yakınlarının çağrısı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağluk ekipleri yönlendirildi. Sarp, çamur ve engebeli arazi nedeniyle yolun bir kısmına araçlarla gidebilen ekipler, yolu yayan tamamladı. Ekipler, yaklaşık 1.5 saat süren çabanın ardından ağır yaralı olarak ulaştıkları Aydoğan’ı traktör yardımıyla ormandan indirdi. Yol kenarında ambulansa alınan Aydoğan, Ulus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aykut Aydoğan’ın hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.