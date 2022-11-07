Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Düzce’nin Arapçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evinin bahçesindeki ağacın dallarını kesmek isteyen Halit Ö. (72), ağaca merdiven dayayarak dalları kesmeye başladı. Öğle saatlerinde başladığı kesim esnasında dengesini kaybeden Halit Ö., yere sırt üstü düştü. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmalar esnasında şahsın yerde hareketsiz yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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