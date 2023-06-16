Kestel Belediyesi, Dünya Müzik Günü etkinlikleri çerçevesinde ilçenin 3 ayrı noktasında konserler düzenleyecek. 21 Haziran 2023 Çarşamba günü düzenlenecek olan konserlerde sanatçılar, sergileyecekleri performanslarla kulakların pasını silecek.

Dünya Müzik Günü, tüm coşkusuyla Kestel’de kutlanacak. Kestel Belediyesi, 21 Haziran’da kutlanan Dünya Müzik Günü çerçevesinde ilçenin 3 bölgesinde 3 konser düzenleyecek.

Konserler çerçevesinde; Uğur Mumcu Parkı’nda Umut Şimşek ile Murat Şimşek, Konutlar Bölgesi İlçe Stadyumu yanı basketbol sahasında Grup Ezgi ile Tuna Boylular müzik grubu ve Kestel Aile Parkı’nda Ayaz Toprak sahne alıp müzikseverlerle buluşarak sevilen parçalarını seslendirecek.

“İlklere imza atıyoruz”

Dünya Müzik Günü etkinliklerine dair açıklamalarda bulunan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel’de Dünya Müzik Günü çerçevesinde düzenlenen konserlerin artık geleneksel hale geldiğini söyledi. Belediye olarak kültürden sanata varıncaya kadar pek çok etkinliğe imza atarak pek çok ilki başardıklarını belirten Başkan Tanır, “21 Haziran’da ilçemizin üç farklı noktasında düzenlenecek üç farklı tarzda konserler planladık. O gün müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü hep birlikte yaşamak için tüm Kestel halkımızı konser alanlarına davet ediyorum” dedi.