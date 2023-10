AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 16 Ekim Dünya Gıda ve Ekmek Günü vesilesiyle TBMM’de basın mensupları ile bir araya geldi. Milletvekili Aydın, Kestel Belediyesi’nin kendi ektiği buğdaylar ile ürettiği ‘Türkiye’nin en ucuz ekmeği’ projesini tebrik ederek, diğer belediyelere örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

4 yılı aşkın süredir Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vatandaşlara ulaştıran Kestel Belediyesi, artan ham madde fiyatları nedeniyle ekmek üretiminde yıllık ihtiyaç olan 800 ton unu elde edebilmek için, geçtiğimiz kasım ayında 25 ton buğday tohumu ekmişti. Geçtiğimiz aylarda İlçenin farklı noktalarındaki toplam bin 50 dönümlük alanda ekilen yerli buğday tohumların ilk hasadı gerçekleşti. Böylelikle Kestel Belediyesi, kendi fırınında üretmiş olduğu günlük 6 bin ekmek ile yalnızca 1 haneye aylık bin lira tasarruf, yıllık 12 bin lira, 2 bin haneye ise aylık 2 milyon liradan, yılda tam 24 milyon lira katkı sağlayacak.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, 16 Ekim Dünya Gıda ve Ekmek Günü vesilesiyle, TBMM’de basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantıya, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Belediyesi Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları katıldı. Burada konuşan Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, ‘’Dünyada milyonlarca insan aç iken, her gün tonlarca besin bozularak veya çöp kutusuna atılarak, israf edilmektedir. Kimseyi geriye bırakmadan, daha iyi bir yaşam için, daha sürdürülebilir tarım-gıda sistemlerine yönelik çağrılar yapılmaktadır. Ayrıca bu israf gezenimize ağır bir yük getirmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan devreye girerek tahıl koridorunu açmamış olsaydı BM verilerine göre 25 milyon insan açlıktan ölecekti. Dünyada bu işe girip de çözmeye çalışan kimse olmadı. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözleri her konuda olduğu gibi burada da gündemimize gelmeli. BM her konuda sınıfta kaldığı gibi bu konuda da sınıfta kaldı. Kıymetli Basın mensupları, bugün buluşmamıza vesile olan bir diğer konu ise Bursa Kestel Belediyemizin 4 yılı aşkın süredir devam ettiği ‘Türkiye’nin en ucuz ekmeği’ projesi. Kestel Belediye Başkanımız Önder Tanır, 2019 yılında göreve geldiğinde 400 gramı 1.25 TL olan ekmeğin fiyatını 1 liraya indirmiş ve ilçe halkı tarafından büyük bir tebrikle karşılanmıştı. Artan ham madde fiyatlarına rağmen ekmeğin fiyatında ve gramajında değişiklik yapmayan Kestel Belediyesi 4 yılı aşkın süredir kendi ürettiği ekmeği vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu projenin sürdürülebilirliğini arttırmayı hedefleyen Belediye Başkanımız Önder Tanır ve ekibi, hazırlamış olduğu projeye istinaden 2022 yılının Kasım ayıda, bin 50 dönüm alana yerli ve milli buğdaylarını ekti. 2023 yılı Temmuz ayında ise 1 yıllık ihtiyacı olan 25 ton buğdayın hasadını gerçekleştirdi. Bu buğdaylar ile elde edilen unlarla, 400 gram ekmek yine 1 liradan vatandaşların sofralarına ulaşıyor. Bu ne demektir ? her gün 2 bin haneye 6 bin ekmek ulaşıyor ve 1 hanenin aylık tasarrufu bin lira. Yıllık bu tasarruf 12 bin lira. Toplamda ise 2 bin hane aylık 2 milyon yıllık iste 24 milyon TL bütçelerine katkı sağlanmış oluyor. Kestelli vatandaşlar hem Türkiye’nin en ucuz ekmeğine ulaşıyor hem yerli ve milli buğdaylardan oluşan unları tüketiyor hem de sınırlı sayıda üretilmesi sebebiyle israfın önüne geçiliyor. Bu anlamda Kestel Belediyemizi ve Belediye Başkanımız Önder Tanır’ı kutluyor, projenin devamlılığının bozulmamasını temenni ediyorum. ‘’ diye konuştu.

Toplantının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm milletvekillerine ve basın mensuplarına Kestel Belediyesi’nin yerli ve milli buğdayları ile hazırladığı Türkiye’nin en ucuz ekmeklerinden ikram edildi.