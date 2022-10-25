Kestel Belediyesi ile Bulgaristan’ın Rusçuk iline bağlı Vetovo Belediyesi arasında kardeş şehir ve dostluk protokolü imzalandı.

Kestel Belediyesi ile Bulgaristan’ın Rusçuk iline bağlı Vetovo Belediyesi arasında kardeş şehir ve dostluk protokolü imzalandı.

Kestel Belediyesi, Balkanlardaki kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi. Bulgaristan Koşukavak ile Kirkova ve Kosova Podujeva ile kardeş şehir anlaşması bulunan Kestel Belediyesi ile Bulgaristan Rusçuk iline bağlı Vetovo Belediyesi de kardeş şehir ve dostluk protokolü imzaladı. Protokol imza töreni Vetovo Belediyesi Meclisi’nde, Vetovo Belediye Başkanı Dr. Mehmed Mehmed, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşti.

Törende yaptığı konuşmasına Vetovo Belediyesi ile iş birliği ve gönül birliği içerisinde olacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek başlayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, konuşmanın devamında şunları söyledi: “Bulgaristan’la 100 yılı aşkın zamandır devam eden kardeşlik ve dostluk bağımız var. Bursa’da ve Kestel’de yaşayan pek çok ailenin Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızla kardeşlik bağları bulunuyor. Bu nedenle biz her zaman onların yanında olmak istiyoruz. Bu protokollerle, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini hedefliyoruz. Kestel Belediyemiz ve Vetovo Belediyemiz bugün itibarıyla kardeş belediye olacak. Her daim Balkan ülkesi komşumuz Bulgaristan ile iyi ilişkiler içerisinde olduk, bugün de Vetovo halkı ile ikili ilişkilerimizi güçlendirmek adına iş birliğimizi resmileştirdik. Bulgaristan ve Türkiye arasındaki eğitim, kültür, sanat, sosyal ve ticaret bağlarını daha da güçlendireceğiz. Bilgilerimizi ve tecrübelerimizi paylaşacak, birbirimizi destekleyeceğiz.’’ dedi.

Konuşmaların ve karşılıklı hediye takdiminin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.