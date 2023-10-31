Bursa’da oluşan hava kirliliği sebebiyle fabrika denetimlerini sıklaştıran Kestel Belediyesi, zabıta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle gece şok baskın düzenledi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde oluşan hava kirliliği ile mücadeleye devam eden Kestel Belediyesi, denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kestel Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurulan komisyon ile, Kestel’deki sanayi bölgelerindeki fabrikalarda 24 saat esasıyla bacalarda filtre denetimleri aralıksız sürüyor. Filtre çalıştırmayan veya filtre bulunmayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, dün gece yapılan baskınla, bacalarını çalıştırmaya veya havaya zehir saçan fabrikalar te tek tespit edildi.

Yetkililer denetimlerin devam edeceğini belirtirken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise, temiz hava seferberliğini sosyal medya hesaplarından şu sözlerle duyurdu;

"Kestel’imizde en büyük hassasiyetimiz olan temiz hava için mücadelemiz sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile zabıta ekiplerimiz, Kestel’deki sanayi bölgelerindeki fabrikalarda 24 saat filtre denetimi gerçekleştiriyor. Bacalarında filtre bulunmayan işletmelere cezai işlemler uygulanıyor. Çocuklarımızın daha temiz hava solumaları için hava kirliliği ile hep birlikte mücadele etmeliyiz."